وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

بدأ جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأحد زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري ، وعددا من كبار المسئولين.



وأعرب كليفرلي - فى تدوينة بهذه المناسبة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - عن سعادته للقيام بأول زيارة رسمية إلى مصر.

وتابع: "جدول أعمال حافل، بما في ذلك تغير المناخ، وفرص الاستثمارات البريطانية والقضايا الإقليمية" خلال زيارته إلى القاهرة.



ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية، في وقت لاحق اليوم وزير الدولة البريطاني لعقد مباحثات تتناول التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الآنية ذات الاهتمام المشترك.