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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مأساوي.. رجل يحرق طليقته بالبنزين أثناء بث مباشر |شاهد

رجل يحرق طليقته بالبنزين
رجل يحرق طليقته بالبنزين أثناء بث مباشر

رغم انفصالها عنه إلا أنه أقدم على قتلها بطريقة بشعة وجريئة عندما أقدم الرجل الصيني على سكب البنزين على زوجته السابقة أثناء بث مباشر لها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

وحظيت المجني عليها لامو بمتابعة الآلاف، وحصدت ملايين الإعجابات حيث كانت تتمتع بشعبية كبيرة على تطبيق يسمى «دويين» وهو نسخة صينية شبيهة لتطبيق «تيك توك» بسبب عدم استخدامها مستحضرات التجميل في مقاطعها.

وكانت المدونة البالغة من العمر 30 عاما، تكافح للهروب من زوجها السابق الذي يسيء معاملتها على الرغم من المناشدات المتكررة للشرطة والمحاكم للحصول على الدعم. 

وفي نهاية المطاف طلقته لامو، لكن في سبتمبر 2020، وبينما كانت تقدم بثا مباشرا على الإنترنت، اقتحم فجأة الصورة وسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.

وبعد أسبوعين من وقوع الاعتداء، توفيت لامو جراء معاناتها من حروق بليغة أصابت 90% من جسدها.

ودانت محكمة صينية زوجها السابق، تانج لو، بارتكاب جريمة قتل، وحكمت عليه بالإعدام لارتكابه عمل قاس كان له تأثير اجتماعي سيئ للغاية.

وحكمت عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد من قبل محكمة في محافظة أبا ، وهي منطقة ريفية نائية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد بها عدد كبير من سكان التبت العراقيين.

وجاء في بيان المحكمة أن جريمته كانت قاسية للغاية وكان الأثر الاجتماعي سيئًا للغاية، داعيًا إلى العقوبة الشديدة، وفقًا للقانون.

ووثقت بعض مقاطع فيديو لامو حياتها في ريف الصين حيث أظهر آخرون لها تزامن شفاه مع الأغاني التي تحبها.

ومن خلال حسابها على Douyin،  جمعت أكثر من 782 ألف متابع و 6.3 مليون إعجاب قبل تعرضها للاعتداء.

وبعد وفاتها، علق عشرات الآلاف من المتابعين المفجوعين على صفحتها في دوين، بينما طالب ملايين المستخدمين على منصة Weibo الشبيهة بتويتر بالعدالة باستخدام علامات التصنيف الشائعة التي تم حظرها لاحقًا.

ولم تجرّم الصين العنف المنزلي إلا في عام 2016، لكن المشكلة لا تزال منتشرة ولا يتم الإبلاغ عنها ، خاصة في المجتمعات الريفية .

وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن التغيير الأخير في القانون المدني الصيني - الذي أدخل فترة ` تهدئة  إلزامية مدتها 30 يومًا للأزواج الراغبين في الطلاق  قد يجعل من الصعب على الضحايا ترك الزيجات المسيئة.

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الرجل الصيني سكب البنزين زوجته السابقة تطبيقات التواصل الاجتماعي دويين

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