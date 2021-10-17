توفير 9 مراكز للقاح كورونا بالأماكن الشرطية فى القليوبية

أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية، من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين علي تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.

وقال وكيل تعليم القليوبية إن ذلك ياتى في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة انتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد على سرعة إنهاء جميع الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

من ناحية أخرى، تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية التي بدأتها المحافظة فى 11 أكتوبر الجاري ومستمرة حتى 29 أكتوبر 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.

وأشار المحافظ إلى قيام الأجهزة التنفيذية بكفر شكر برئاسة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م2، ليصبح إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18 هو 172 حالة بمساحة 24924م2.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة بأنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وقال المحافظ إن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وتقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو الحالات التي ما زالت في مهدها.