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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الريال اليمني يهوى في 10 أيام.. سعر خرافي أمام الدولار

صدى البلد

يضرب اليمن منذ سنوات اضطراب  في سعر العملات المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وذلك مع استمرار حالة الصراع، وتمرد الحوثيين على الحكم، وخرقهم  للتهدئة ومهاجمتهم الأعيان المدنية بشكل مستمر في اليمن والسعودية.
وفي هذا السياق، قال البنك المركزي اليمني إنه أوقف  رسميًا 54 شركة ومحل صرافة في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن.

كما أن البنك المركزي سحب تراخيص مزاولة نشاطها لـ عدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وقال متعاملون في عدن لرويترز، إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء أمس، السبت، إلى 1350 ريالا للدولار للشراء و1370 ريالا للبيع، مقارنة مع 1320 ريالا يوم الخميس، ونحو 1210 ريالات للدولار قبل 10 أيام.

ويأتي وقف البنك المركزي اليمني هذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن الساحلية، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

وأكد البنك المركزي ومقره الرئيسي عدن أنه ستتم إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات ا لقانونية اللازمة  بحقها، بناءً على قرار البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي اليمني في بيانه على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن هي التي أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال.

 

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