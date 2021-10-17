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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين الفتوى: الإخوان تمسكوا برسائل تشويش للوعى

أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء

هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرئيس السيسى والشعب المصرى الكريم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من نزل عليه رسالة الوعى.

وأضاف"عمران"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك رسائل تشويش للوعى التى يتمسك بها المتطرفون و تمثلها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمين  .

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن أسوأ هذه الرسائل فى تغيب الوعى وإبعاد الناس عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن  رسالة الرسول والواقع وما تشهده الحياة من تعمير.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الشعب المصري الرئيس السيسي الجماعات الارهابية الإخوان دار الإفتاء

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