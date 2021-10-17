أول تحرك برلماني بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا

تقدمت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا وقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار المنتخب الوطني للشباب، منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب، لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وأوضحت أن القائمين على البطولة اخفقوا فى الحفاظ على اللاعبين وبسبب اهمالهم للاجراءات الاحترازية... تسبب ذلك في إصابة 13 لاعباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب الوطني للشباب، منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب، لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وطالبت مايسة عطوة بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على المقصر والمتسبب في خسارة المنتخب المصري وأيضا تسبب في إصابة المنتخب بكرونا مما استتبع معه انسحاب المنتخب الوطني واعتباره مهزوم