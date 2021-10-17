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رئيس التحرير
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برلمان

سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن خطة الوزارة لتقليل الكثافات العالية للطلاب في الفصول المدرسية

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الكثافات العالية للطلبة والطالبات في الفصول المدرسية والتي تخطت 110 طلاب في بعض المدارس وخطورة ذلك التكدس في ظل وجود فيروس كورونا.

 

وتساءل النائب إيهاب منصور، قائلاً: ما خطة الوزارة لتجنب هذه الخطورة حالياً؟ والخطة المستقبلية لتقليل الكثافات؟ وأيضاً شكوى العديد من المدارس من قلة عدد المعلمين ، وحجم العجز في أعداد طاقم التدريس، وتكاليف سد هذا العجز؟

 

كما تساءل عضو مجلس النواب عن آلية الاستعانة بال 36 ألف معلم ؟، وكذلك إمكانية تقسيم الأعداد على مجموعات بحيث تحضر كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع لتقليل الكثافات ؟

المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفصول المدرسية فيروس كورونا

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سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن خطة الوزارة لتقليل الكثافات العالية للطلاب في الفصول المدرسية

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