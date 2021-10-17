ناقد رياضي: محمد صلاح الأفضل على الإطلاق بشهادة أساطير الكرة الإنجليزية

قال سعيد على، ناقد رياضى، إن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول يواصل تقديم أداء فنى استثنائى بشكل قوى يمكن ملاحظته جيدا فى تصريح كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول كشف خلاله أن محمد صلاح هو الأفضل على الإطلاق والتى تعد شهادة عظيمة من أفضل المدربين الفنيين فى تاريخ كرة القدم الإنجليزية.



وأضاف سعيد على، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك إجماعا كبيرا من كافة أساطير الكرة الإنجليزية تمدح فى أداء محمد صلاح والذى يستحقها عن جدارة.



وأشار سعيد على، إلى أن المنتخب المصرى لا بد أن يعى جيدا مدى الفروق بين وجود فى المنتخب المصرى مقارنة بوجوده فى ليفربول ومهارات اللاعبين الفنية العالمية والتى تختلف وفقا لنوعية المنافسين وأداء اللاعبين والتى تتطلب عدم مطالبة صلاح بتقديم نفس أدائه فى الدورى الإنجليزي عند خوضه مباريات المنتخب الوطنى.



يذكر أن هدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الأسطوري في واتفورد خلال المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، قد أثار دهشة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وسجل محمد صلاح هدفا خرافيا، في فوز واتفورد، حيث تلاعب بثلاث مدافعين من واتفورد داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بشكل رائع على يمين الحارس.

وتفاعل يورجن كلوب مع هدف محمد صلاح، حيث وضع يديه على خده، مندهشا، مما يفعله الملك المصري.