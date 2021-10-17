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رئيس التحرير
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يتنافس عليها 15 دولة و350 رامياً.. حازم حسني: اليوم آخر فعاليات بطولة العالم للرماية|فيديو

لواء حازم حسنى
لواء حازم حسنى

قال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، إن اليوم آخر فعاليات بطولة الرماية، لافتاً إلى أن اليوم وغداً يتنافس 15 دولة و350 رامياً ورامية على بطل العالم في هذه المسابقة.

 

وأضاف "حسنى"، خلال كلمته المذاعة على  فضائية اكسترا نيوز، أننا اليوم نتحدث عن الميدان في مدينة نصر للألعاب الأولمبية الأكبر والأحدث  على مستوى العالم به الإمكانيات المتوفرة لجميع اللاعبين.

 

وأشار رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، إلى أننا ان تحدثنا عن مصر لابد أن نسمع آراء جميع المشاركين الذين أشادوا بالإحساس الكبير عند دخولهم الميدان لأول مرة، وأن هناك هرماً رابعاً تم بناؤه ببناء المصريين.

 

وفى سياق آخر، حققت الراميات المصريات 4 ميداليات متنوعة، الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات 10 أمتار مسدس سيدات، و10 أمتار بندقية،  ضمن فعاليات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

 

وحرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية على حضور ختام منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء بالمركز الأوليمبي بالمعادي بحضور كل من صبيح مراد رئيس الاتحاد العراقي، وعبدالغني الوجية أمين عام الاتحاد اليمني، وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الاوليمبي.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى منافسات اللاعبين واللاعبات في كل مراحل البطولة، وتحقيق نتائج متميزة تعكس تطور رياضة الرماية على مستوى البلدان العربية، لافتاً إلى سعادة جميع المشاركين والوفود المرافقة لهم بتواجدهم بمصر، واشادتهم بالتنظيم المميز للبطولة، وأماكن استضافة المنافسات بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر.

وتمثلت نتيجة الرماية بالمسدس مسابقة 10 أمتار سيدات،  في حصول الرامية التونسية ألفة الشعراني على الميدالية الذهبية ، واللاعبة المصرية هالة الجوهري بالفضية وفي المركز الثالث جاءت فاطمة عباس وهيب من العراق.

وفي مسابقة 10 أمتار بندقية سيدات، فازت القطرية عائشة السويدي بالميدالية الذهبية بمجموع (246 نقطة)، واستطاعت اللاعبة المصرية الزهراء شعبان الحصول على الميدالية الفضية بمجموع (245 نقطة)، فيما حصدت المصرية هدير مخيمر الميدالية البرونزية برصيد (222.7 نقطة).

وعلى مستوى الفرق، حل الفريق المصري المكون من هالة الجوهري، وهدير سعد ورضوى محمود في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية برصيد (1690 نقطة)، بعد الفريق التونسي الذي حقق الذهبية بـ(1696 نقطة)، فيما جاء فريق العراق ثالثا بـ(1562 نقطة).

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.

اللواء حازم حسني الاتحاد المصرى والأفريقى بطولة الرماية مصر بناء المصريين الالعاب الاولومبية

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