جامعة بني سويف.. اختيار باحثة بكلية السياسة والاقتصاد محرراً بالمجلة الدولية للسياسات العامة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اختيار الدكتورة الشيماء عبد السلام المدرس بكلية السياسية والاقتصاد عضواً بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، والصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بجانب مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين والأكاديميين من الداخل والخارج.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المجلة تهدف إلى بناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين لدراسة قضايا السياسات العامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وتشجيع باحثي الماجستير والدكتوراه على نشر أبحاثهم المختلفة، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاث الترقي الخاصة بهم في موضوعات السياسات العامة.

وقالت الدكتورة الشيماء عبد السلام، إن المجلة تهدف أيضاُ إثراء المكتبات المصرية والعربية بالبحوث العلمية المحكَّمة في العديد من مجالات السياسة العامة و السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والتكنولوجية، والاستراتيجية.

جدير بالذكر، أن الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، يتولى رئاسة مجلس إدارة المجلة، وتضم العديد من الخبراء والأكاديميين على المستوى المحلي والإقليمي.