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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد|السيسي يحتفل بذكرى المولد النبوي ..مصر تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية.. توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال ساعات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار المهمة على مدى الساعات القليلة الماضية في مختلف المجالات، نرصد بعضها فى السطور التالية….

 

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

https://www.elbalad.news/5007187
 

بالإنفوجراف.. مصر تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا
https://www.elbalad.news/5007379

 

أقل من 50 جنيها.. توقعات بانخفاض أسعار كرتونة البيض خلال ساعات
https://www.elbalad.news/5007393

 

رئيس الوزراء: ترشيد الإنفاق العام 6 شهور بسبب كورونا

https://www.elbalad.news/5007330


3 مطارات مصرية تجتاز مراجعات الأيزو الدولية وتجدد الاعتماد
https://www.elbalad.news/5007292

 

ارتفاع إيرادات رسوم زيارة المحميات إلى 30 مليون جنيه بعد تطويرها
https://www.elbalad.news/5007430

 

معلومات الوزراء:86 % من المواطنين راضون عن التطوير بقطاع الطرق والكباري
https://www.elbalad.news/5007359

 

وزير الاتصالات: تعاون مصري أفريقي في مجالات تطوير البنية التحتية وبناء القدرات  الرقمية https://www.elbalad.news/5007505


بمناسبة اليوم العالمي للفقر
انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات لتغيير واقع الحياة لـ 58 مليون إنسان
https://www.elbalad.news/5007567

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