نشرة أخبار البلد|السيسي يحتفل بذكرى المولد النبوي ..مصر تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية.. توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال ساعات

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار المهمة على مدى الساعات القليلة الماضية في مختلف المجالات، نرصد بعضها فى السطور التالية….

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

https://www.elbalad.news/5007187



بالإنفوجراف.. مصر تنشئ أكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا

https://www.elbalad.news/5007379

أقل من 50 جنيها.. توقعات بانخفاض أسعار كرتونة البيض خلال ساعات

https://www.elbalad.news/5007393

رئيس الوزراء: ترشيد الإنفاق العام 6 شهور بسبب كورونا

https://www.elbalad.news/5007330



3 مطارات مصرية تجتاز مراجعات الأيزو الدولية وتجدد الاعتماد

https://www.elbalad.news/5007292

ارتفاع إيرادات رسوم زيارة المحميات إلى 30 مليون جنيه بعد تطويرها

https://www.elbalad.news/5007430

معلومات الوزراء:86 % من المواطنين راضون عن التطوير بقطاع الطرق والكباري

https://www.elbalad.news/5007359

وزير الاتصالات: تعاون مصري أفريقي في مجالات تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية https://www.elbalad.news/5007505



بمناسبة اليوم العالمي للفقر

انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات لتغيير واقع الحياة لـ 58 مليون إنسان

https://www.elbalad.news/5007567