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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شجرة بيتنا .. مبادرة طلابية للحفاظ على البيئة | صور

صدى البلد

أطلق مجموعة من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشروع بيئي يحمل اسم " شجرة بيتنا"، وأوضح محمد لؤي المدير التنفيذي للمشروع أن الهدف من المبادرة هو محاولة دمج الجانب الجمالي مع الحفاظ علي البيئة، واعادة التدوير و هذا بالقضاء علي القمامة وزراعة الاشجار و اعادة تدوير تلك القمامة.

 

وأضاف لؤى، اختار أعضاء المبادرة لمكان تنفيذ المشروع هو (عزبة خير الله) بالبساتين الطريق الدائرى دار السلام  لأننا وجدنا انها من المناطق التي تعاني من مشكلة بيئية واضحة و تحتاج للتغيير، وبدأنا بانشاء العديد من الشراكات مع مبادرات اخري و مع الجمعيات المحلية في المنطقة لكي يساعدونا للوصول لهدفنا.

 

كما أوضحت دنيا ابراهيم أحد القائمين علي المبادرة بأن الأنشطة التي ينظموها في شجرة بيتنا حيث تتنوع الانشطة التي تقوم بها المبادرة من خلال الحملات الاونلاين لزيارات دور الايتام في مختلف المناطق والقيام باعطاء الاطفال محاضرات توعية بيئية ومشاركتهم فى زراعة نباتات بأيديهم لتنمية روح الإحساس بأهمية النباتات فى حياتنا لما تعطيه من طاقة ايجابية ولون أخضر يبهج النفس ويحسن من الحالة المزاجية للإنسان.

 

وتابعت أقمنا حملة للتوعية بأماكن السياحة البيئية فى مصر مثل المحميات الطبيعية بتاريخ 25 سبتمبر الماضى، بالإضافة للاستعداد لإطلاق حملة لشجرة بيتنا للتوعية بأماكن السياحة البيئية فى مصر كى نكون جزء من تلك الحملة، وذلك عن طريق كافة أشكال التعاون من خلال نشر معلومات تثقيفية عن أكتر من 28 محمية طبيعية فى مصر و ذلك بأكثر من لغة .

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