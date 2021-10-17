إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بدائري المنيا

شهد الطريق الدائري بزمام مدينة المنيا، حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا إخطارا بتصادم سيارة رقم 1389 ن ل ر «ملاكي ثمانية» بآخري رقم 2178 ن ع ق، نصف نقل، من الخلف، بالطريق الدائري، أمام عزبة صادق قليني بمركز المنيا.

وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم طه. ح. ا 37 سنة موظف، وشقيقته سوسن 35 سنة ربة منزل، وشقيقة أبوالعزم 32 سنة موظف، وزينب. ع. ع 37 سنة، مقيمون بابوقرقاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

