استعدادا لموسم الشتاء.. حملات مكثفة لمتابعة محطات الصرف والمعديات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسيب الترع والمصارف.

حملات مكثفة لمتابعة محطات الصرف والمعديات في البحيرة

في نفس السياق قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة مدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، وكذا متابعة كافة المعديات النهرية والمراكب النيلية للتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.