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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. بدء حملة القضاء على أمراض سوء التغذية بجنوب الصعيد |فيديو

صدى البلد

قال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى، إن الفرع بدأ اليوم المشاركة في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على أمراض سوء التغذية من الأنيميا والسمنة والتقزم.

 

وأضاف دكتور أشرف كمال، خلال حواره المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذه الحملة تستهدف أطفال المدارس الابتدائية من الصف الاول وحتى السادس الابتدائى.

 

فى سياق متصل، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الانيميا والتقزم (أمراض سوء التغذية) عن طريق مديرية الصحة بالمحافظة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بدءاً من 17 أكتوبر 2021، بجميع مراكز المحافظة.

 

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم .

جنوب الصعيد الرئيس السيسي الانيميا السمنة والتقزم المدارس الابتدائية إكسترا نيوز أشرف كمال

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