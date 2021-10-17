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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور نيوكاسل بالزي السعودي قبل مواجهة توتنهام

نيوكاسل
نيوكاسل

يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر جمهور فريق نيوكاسيل بالزي السعودي احتفالا بشراء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية للنادي . 

وأعلن ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، بشكل رسمي الاستحواذ علي نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وقال بن عثمان، عبر الحساب الرسمي لـ صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نستعد اليوم للإعلان عن الاستحواذ علي نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في الكرة القدم الإنجليزية”.

وأضاف: “نشكر في هذه المناسبة جماهير نادي نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي”.

وقال موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، إن جماهير نيوكاسل متحمسون للمشروع الجديد تحت الإدارة السعودية، خاصة أنهم يدركون أن النادي سيصبح الأغنية داخل الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام و نيوكاسيل 

ويحتل توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

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