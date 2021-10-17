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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مفاجئة.. هذا ما قاله البنك الدولي وتقرير الجوع العالمي عن أفقر دول العالم

البنك الدولي يريد
البنك الدولي يريد من العالم إنقاذ الأطفال

أكد المدير البارز في البنك الدولي “أليكس كريمر"  على :إن "الفقر مشكلة يجب أن تهمنا جميعًا ، حيث توجد موارد كافية في العالم للجميع ليعيشوا بشكل جيد، دون نقص في الغذاء أو المأوى أو التعليم أو الرعاية الصحية"، بحسب مقال نشره البنك الدولي على موقعه.

 

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يمثل 17 أكتوبر  يومًا عالميًا للقضاء على الفقر ، وهو أحد أهم الأيام في التقويم للعاملين في الحكومات ووكالات التنمية في جميع أنحاء العالم.

قال أليكس كريمر :"لكي أكون واضحا الفقر ليس مشكلة خاصة بلاوس، ولا حتى مشكلة محصورة في البلدان الأقل نموًا.. يوجد فقراء في كل مكان في العالم، يعيشون غالبًا في أغنى المدن التي بناها البشر".

أضاف: “هذه قضية يجب أن تهمنا جميعًا، حيث توجد موارد كافية في العالم للجميع ليعيشوا بشكل مريح، دون المعاناة من نقص الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية وجميع المؤشرات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الفقر.. في يوم القضاء على الفقر، نحاول زيادة الوعي بهذا الأمر وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الفقر بشكل فعّال”.

 

وذكرت صحيفة ذا  هيندو، أن مؤشر الجوع العالمي الذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي صنف الهند في المرتبة 101 من إجمالي 116 دولة.

معدلات الجوع

وقالت الصحيفة إنه يوجد 15 دولة فقط  أسوأ من الهند في معدلات الجوع، وتشمل هذه الدول : بابوا غينيا الجديدة (102) ، وأفغانستان (103) ، ونيجيريا (103) ، والكونغو (105) ، وموزمبيق (106) ، وسيراليون (106) ، وتيمور الشرقية (108) ، وهايتي (109) ، وليبيريا (110)، ومدغشقر (111) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (112) وتشاد (113) وجمهورية إفريقيا الوسطى (114) واليمن (115) والصومال (116).

كانت الهند أيضًا وراء معظم الدول المجاورة لها، حيث جاءت باكستان في المرتبة 92 ونيبال 76 وبنجلاديش 76.

تُظهر التوقعات الحالية المستندة إلى مؤشر الجوع العالمي (GHI) أن العالم ككل - و47 دولة على وجه الخصوص - سوف يفشل في تحقيق معدل منخفض من نسبة الجوع بحلول عام 2030.

مستقبل القضاء على الجوع

يتتبع المؤشر، المؤشرات الرئيسية المستخدمة لقياس التقدم نحو القضاء على الجوع بحلول عام 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

و استنادًا إلى قيم المؤشرات الأربعة - نقص التغذية وهزال الأطفال وتقزم الأطفال ووفيات الأطفال - يحدد مؤشر الصحة العالمية الجوع على مقياس من 100 نقطة ، حيث 0 هو أفضل نتيجة ممكنة (لا جوع) و100 هي الأسوأ.

 يتم تصنيف نتيجة كل بلد على مؤشر GHI حسب درجة الخطورة، من منخفضة إلى مقلقة للغاية.

ولدى الصومال  أعلى مستوى من الجوع وفقًا لتصنيف المؤشر لعام 2021 .

وعلى الرغم من أن نتائج مؤشر الصحة العالمية تظهر أن الجوع العالمي آخذ في الانخفاض منذ عام 2000 ، فإن التقدم يتباطأ. 

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