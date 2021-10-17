بتكلفة 178 مليون جنيه.. عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من اكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت ، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت أمبير ، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة.

وذلك لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر

وذلك مع شركة السويدي الكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهر .

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالانابة .

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة، وإستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية للمونوريل.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر الحبيبة .