عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 178 مليون جنيه.. عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد تنفيذ إنشاء  محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من اكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلوفولت ، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت أمبير ، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة.

وذلك لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة  بمونوريل السادس من أكتوبر
وذلك مع شركة السويدي الكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى  178 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي  12 شهر .

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالانابة .

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائي في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة، وإستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية للمونوريل.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر الحبيبة .

ترشيحاتنا

يدور حول العالم .. الصين تختبر سراً صاروخا يتغلب على أنظمة الدفاع الامريكية

انخفاض 27 قرشا.. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

البحرين تستضيف أول جولات روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2022

أول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6 قبل إطلاقها بساعات.. فيديو

قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جامعة الأزهر: آخر فرصة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا .. الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

وزير الأوقاف: فتح دورات مياه في المساجد الأربعاء والضوابط خلال يومين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ