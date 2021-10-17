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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

اليمن وأمريكا يبحثان مستقبل عملية السلام فى ظل تصعيد الحوثي ضد المدنيين

صدى البلد

 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، مستجدات الأوضاع ومستقبل عملية السلام في ظل التصعيد والعدوان الحوثي المستمر ضد المدنيين.

وأكد بن مبارك - خلال اللقاء اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن عدوان المليشيات الحوثية المستمر والتصعيد المتزايد باستهداف المدنيين في كافة أنحاء اليمن، وعلى وجه الخصوص في مأرب، يعكس الطبيعة الوحشية لهذه المليشيات وعدم اكتراثها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.. محذرا من أن هذا التصعيد يهدد بنسف عملية السلام، وتفاقم الأزمة الإنسانية وما يرافقها من انهيار اقتصادي مما سيضاعف من معاناة اليمنيين.

وأوضح وزير الخارجية اليمني ما تقوم به الميلشيات الحوثية من حصار وتجويع وأعمال انتقامية وقتل ممنهج بحق سكان العبدية في مأرب، منوها إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وأكد أن الحكومة والجيش وقوات المقاومة وبدعم من التحالف لن تدخر أي جهد للقيام بحماية المدنيين ودحر عدوان هذه المليشيات.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على إيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني.

من جانبها، أعربت القائم بأعمال السفير الأمريكي عن إدانة بلادها لتصعيد الحوثيين في مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ومنع الخدمات الأساسية عن سكان العبدية.. مؤكدة موقف أمريكا الذي يدعو الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن.

وجددت القائم بأعمال السفير الأمريكي، دعم بلادها لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.. مؤكدة دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

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