أمام الأطفال.. دب مفترس يهاجم مدربة سيرك حامل ويعتدي عليها بوحشية|صور

هاجم دب بني مفترس بشكل مفاجئ مدربته الحامل في مشهد مرعب أفزع الأطفال اثناء مشاهدتهم لعرض سرك مع ذويهم في روسيا.

دب يهاجم مدربة سيرك

ويوضح مقطع فيديو للحادث، الدب وهو يسحب مدربته الحامل على الارض ويعتدي عليها بوحشيه عبر مخالبه وانيابه في حين حاول عاملين بالسرك من الدب من اعتداء على متدربته الا انه واصل هجومه عليه بالرخم من ضربه عدة مرات بالرباج.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، بدأت المحنة المرعبة خلال عرض سيرك شارك فيه دبان ومدربان في سيرك مزدحم.

دب يهاجم مدربة سيرك

بينما أصيبت المدربة برضوض وجروح لكن لحسن الحظ لم يصب طفلها الذي لم يولد بعد، حيث ادعت أن الدب كان من الممكن أن يهاجمها لأنها حامل.

دب يهاجم مدربة سيرك

فيما تم نقل مدربة الرك الملطخة بالدماء إلى المستشفى بعد الحادث المروع في مدينة أوريول غربي روسيا، حيث يدعي شهود عيان أنهم رأوا الدب في قفص قبل العرض في حالة هياج.



واوضحت الصحيفة انه تم الآن منع الدب الذي هاجم المرأة من العروض وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيعود. وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث.