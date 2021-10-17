جامعة عين شمس .. ممارسة الأنشطة الطلابية قاصرة على متلقي لقاح كورونا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه لم نسمح لممارسة الأنشطة الطلابية لمن لم يتلق لقاح كورونا بالمخيم الدائم بكلية الزراعة.

واضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية سوف تقوم بكافة الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب ويتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة منوها ان دور الأنشطة الطلابية يدمج الطلاب بالعملية التعلمية.

أوضح انه تم صرف مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لكافة الطلاب المشاركين في معسكر الجوالة وسيتم تعميم الأمر على كافة المعسكرات القادمة لحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.

الجدير افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الحفل الختامي لسلسلة احتفالات جامعة عين شمس بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي ممثلة في إدارة التربية العسكرية، بحضور و أ.د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و أ.د. حازم راشد عميد كلية التربية و لفيف من أساتذة الكلية والطلاب.

وخلال كلمة ا.د. عبد الفتاح سعود أكد أن العقيدة المصرية القائمة على تحدى كل الصعاب وتحقيق الإنجازات التي يراها العالم مستحيلة و ينجح المصريون في تحقيقها، كانت السبب الرئيسي في انتصار أكتوبر وما تلاها من انتصارات متعاقبة على مر الأجيال.

وفي كلمته التي وجهها للطلاب ، استعرض بعضاً من ذكرياته حول انتصار ١٩٧٣ والتى غرست في شخصيته منذ الطفولة أهمية التخطيط والعمل بجد وتعاون لتحقيق الهدف .

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بروح الانتصار العظيم والحفاظ على ما حققه أجدادنا والعمل الجاد والدائم والمستمر مع الإصرار على تحقيق الإنجازات المتتالية والانتصارات التى تليق بوطننا الغالى مصر .

وشهدت الاحتفالية تكريم عدداً من أسر الشهداء وهم أسرة الشهيد رائد أحمد عبد اللطيف سليمان وأسرة الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر و أسرة الشهيد مجند إبراهيم مصطفى.

وضمت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية لكورال الجامعة، حيث أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بالمستوى الاحترافي للطلاب و الذي يؤكد أن تميز الجامعة لطلابها يستحق عن جدارة تقييم الخمس نجوم فى تقييم QS العالمي للنجوم.