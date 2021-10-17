تعرف على مشاريع «امبير استيت ديفلوبمينت» في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال المهندس محمود السراج رئيس مجلس ادارة امباير ستيت للتطوير العمراني ، إن امباير ستيت للتطوير العمراني تعمل في السوق المصري منذ 33 سنه ونعمل في أنشاء العديد من المباني ومنها إنشاء مطارات ومصانع وشركات بترول .

وأضاف محمود السراج خلال لقائه في برنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نشوى مصطفى ، أن الشركة تعمل أيضا في مجال التطوير متعدد الاستخدامات ونعمل الآن على إنشاء مول في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أيقونة الجمهورية الجديدة .

وأوضح محمود سراج ، أن العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 184 ألف فدان ، لافتا إلى أن مول السانتروا يحتوي على محال تجارية والدور الأخير منه يحتوي على فندق .