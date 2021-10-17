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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على مشاريع «امبير استيت ديفلوبمينت» في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

محمود السراج
محمود السراج

قال المهندس محمود السراج رئيس مجلس ادارة امباير ستيت للتطوير العمراني ، إن امباير ستيت للتطوير العمراني  تعمل في السوق المصري منذ 33 سنه ونعمل في أنشاء العديد من المباني ومنها إنشاء مطارات ومصانع وشركات بترول .

وأضاف محمود السراج خلال لقائه في برنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نشوى مصطفى ، أن الشركة تعمل أيضا في مجال التطوير متعدد الاستخدامات ونعمل الآن على إنشاء مول في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أيقونة الجمهورية الجديدة  .

وأوضح محمود سراج ، أن العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 184 ألف فدان ، لافتا إلى أن مول السانتروا يحتوي على محال تجارية والدور الأخير منه يحتوي على فندق .

تطوير العمراني السوق المصري المبانى شركات بترول العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

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