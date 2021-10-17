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"الإسلام بريء من هذا".. الأزهر يعلق على استغلال الدين وإلصاق تهمة الإرهاب به

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم مع الرئيس السيسي اليوم

علق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حول استغلال الدين وإلصاق الإرهاب بالدين.

 

وقال إن كلمة الرئيس احتوت على رسالة مهمة جداً لجميع مؤسساتنا الدينية وجميع العلماء والدعاة.. وأنا في مقدمة كل هؤلاء أقول علينا عبء ورسالة مضاعفة في هذه الآونة، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة حيث حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب والعنف بالدين.. والإسلام بريء من كل هذا.

 

وأضاف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، قائلاً: "واجبنا أن نضاعف الجهود في تصحيح المفاهيم وبناء الوعي الذي أشار إليه الرئيس السيسي اليوم .. هذا الوعي الذي يجب أن نبذل من أجله أقصى ما في الوسع الإنساني، لأن هذا واجبنا نحن كعلماء".

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أنه يجب أن تتفاعل مع الدعاة وسائل الإعلام بكل أنواعها، حتي يستطيعوا بناء الوعي الجديد، مشيراً إلى أنه قدم كتاباً لـ الرئيس السيسي خلال احتفالية اليوم بالمولد النبوي، قائلاً: "هذا الكتاب هو وثاقية الإسلام".

 

ونوه أحمد عمر هاشم إلى أن هذا الكتاب نُشر عقب كتاباً آخر له، شرح فيه صحيح البخاري في 16 جزءاً، معقباً: "هو أصح كتاب بعد كتاب الله، لأنه اشتمل على كل الأحاديث الصحيحة التي لا تدخلها الأحاديث الضعيفة، والتي يستدل بها أهل الباطل".

 

الازهر الشريف الإرهاب العنف الدكتور أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الرئيس السيسي

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