شاهد نجاح مؤسسة نبض الحياة في أعمال وقف النخيل..فيديو

قال الشيخ أحمد دسوقي أحد علماء الأزهر الشريف ، إن مشروع وقف النخيل التابع لمؤسسة نبض الحياه تستخدم كافة أرباحه في رعاية الأيتام وتوصيل المياه وخدمة المحتاجين .

وأضاف أحمد دسوقي خلال لقائه في برنامج " بنت البلد" المذاع علي قناه " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نشوي مصطفي ، إن مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد ، إضافة إلى مشروع سقيا الماء وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع دسوقي :" عندما سئل الرسول عن أعقل الناس في الحياة، قال أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، وعندما يعرف الإنسان مصيره لا يفسد في الأرض ويكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ، ومنها المشاركة في حملة سقيا الماء والتعاون مع مؤسسة نبض الحياة لإيصال المياه النظيفة لمن يحتاجها".

واستكمل أحمد دسوقي ، إن مؤسسة نبض الحياة خيرية بالكامل ، مؤكدا ان ما وصلت الي المؤسسة خلال الفترة البسيطة الماضية ناتج من المصداقية والإخلاص في العمل .

