توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة المصرية للشراكة والمركز المصري للتدريب

حول عمليات حفظ السلام..

وقع السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واللواء الدكتور أشرف عبده عبد الخالق مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، على بروتوكول تعاون في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن البروتوكول يأتى في إطار التعاون البناء والتنسيق المستمر في مجال بناء قدرات الدول الأفريقية في موضوعات حفظ السلام بين الوكالة والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

وعلى هامش التوقيع، أعرب السفير محمد خليل عن تقديره لهذه الخطوة وللتعاون الحثيث والمثمر بين الجانبين، خاصة في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المركز في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يأتي في إطار المكانة المتميزة التي تحتلها مصر إقليمياً ودولياً في مجال حفظ السلام والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشرطة المصرية في هذا الشأن، مما جعلها مقصداً للتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الدول.

ومن جهته، أعرب اللواء الدكتور أشرف عبده عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول، معبرا عن رغبته في استمرار التعاون والتنسيق والبناء على التقدم المحرز في التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر الدول الأفريقية العاملة في موضوعات حفظ السلام.