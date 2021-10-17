الدوري الإنجليزي.. توتنهام يلقب الطاولة على نيوكاسل ويخطف 3 نقاط ثمينة

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على نيوكاسل يونايتد، 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب " جوديسون بارك ".

سجل نيوكاسل هدف التقدم عن طريق كاليوم ويلسون في الدقيقة "2"، ثم سجل تانجي ندومبيلي هدف التعادل في الدقيقة 17، ثم سجل هاري كين هدفا ثانيا في الدقيقة 22.



وفي الدقيقة 45 سجل هيونج مين سون هدف ثالث لصالح توتنهام، في حين سجل إيرك دانير هدف ثاني لنيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.



ورفع توتنهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتب، في حين تجمد رصد نيوكاسل عند النقطة 3 في المركز التاسع عشر.