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رفض قيامه واطمأن على صحته.. تعليق أحمد عمر هاشم على تكريم الرئيس

صدى البلد

علق الشيخ أحمد عمر هاشم، على تكريم الرئيس السيسي له اليوم، قائلا “تكريم الرئيس السيسي اليوم بمثابة تكريم لجميع العلماء، كما أنه أكبر دليل على حب الرئيس السيسي للعلم والعلماء”.
 

وأضاف أحمد عمر هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الرئيس السيسي يمتلك حاسة دقيقة في معالجة ما يقوم به العلماء الفترة الحالية، متابعا: "أشكر الرئيس السيسي على عاطفته الدينية وحبه للعلم والعلماء".

 

وأكمل عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف : لا يكفي أن نتقدم بالشكر للرئيس السيسي بـ ألسنتنا فقط لكننا ندعو  له دائما بالتوفيق والسداد.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي كرمه وهو جالس ورفض فكرة وقوفه لتقديم التحية له، مشددا على أهمية الاستجابة إلى دعوة الرئيس السيسي الخاصة بنشر ثقافة الوعي الإسلامي الصحيح.

 

وأشار إلى أنه يتمنى أن تعود جلسات الحوار الديني مرة أخرى، وذلك لما لها من تأثير كبير على المجتمع.


 

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