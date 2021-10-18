سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 18- 10- 2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



تقدم بنوك مصر والأهلى والمشرق وعودة و كريدى الإسكندرية أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي مسجلا 4.26 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.