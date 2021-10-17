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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لعبة حاوريني يا كيكا.. ما نهاية اللف والدوران بين الأهلي وموسيماني ؟

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

يبدو أن ملف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أصبح صداعًا في رأس إدارة الأهلي، ومصدر قلق للجماهير بعد المستويات السيئة التي قدمها موسيماني م الفريق خلال الآونة الأخيرة، وكثرة التعليلات غير المنطقية الحاضرة دائمًا في حديث الرجل الذي أدمن التبرير.

وباتت إدارة الأهلي بين ناري الإبقاء على المدرب لمدة موسم كامل أو فسخ تعاقده وهو الأمر الذي سيكلف خزينة النادي خسائر كبيرة، لكن التجديد بعيدًا عن التصورات بسبب مغالاة المدرب في مطالبه.

كشف حساب موسيماني 

خاض موسيماني مع الأهلي 8 بطولات تمكن من إحراز 2 منها، بينما فقدَ أسهل بطولتين على الإطلاق.

بيتسو موسيماني 

فاز موسيماني بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين مع الأهلي، وفاز بلقب الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة، والسوبر الإفريقي مرة، وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية.

وخسر موسيماني لقب الدوري العام 2021 لصالح الزمالك، بينما خسر السوبر المحلي على يد طلائع الجيش.

أسماء طلبها موسيماني 

المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان حريصًا على انتقاء بعض اللاعبين الذين دربهم في مرات سابقة وإحضارهم للأهلي وهو ما استجابت له الإدارة على الفور بالتعاقد مع  المهاجمين بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكسيوني من سيمبا التنزاني.

كما استجابت إدارة الأهلي لطلب موسيماني باستعادة خدمات عمار حمدي صانع الألعاب المعار للاتحاد، وأحمد عبد القادر جناح الأهلي المعار لسموحة. 

أداء باهت وتبريرات مكررة 

منذ حصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا والتفرغ لمباريات الدوري المحلي، بات الأهلي فريق بلا أنياب وغير قادر على المنافسة، مما منح الزمالك لقب البطولة قبل جولة من نهايتها.

موسيماني

تعلل موسيماني كثيرًا بالإجهاد الذي أصاب اللاعبين خلال الموسم، وبالمباريات المتلاحمة للأهلي والمنتخب وهو ما تقبلته الجماهير والإدارة في البداية.

وواصل الأهلي اخفاقه بخسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش ليتدخل الخطيب بخصم مبالغ من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

وفي الأخير ظهر الأهلي بمستوى متدني أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، ليعود موسيماني ويتعلل بأرضية الملعب والتحكيم في تصريحات لم يقبلها جمهور الأهلي.

مطالب تعجيزية 

منذ ما يقرب من أسبوع، كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات نقلتها الصحافة، أن زوجته ووكيلة أعماله طلبت زيادة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً من 140 ألف دولار إلى 175 ألف دولار، وزيادة راتبه الموسم بعد المقبل إلى 200 ألف دولار شهريًا.

موسيماني

كما طالبت وكيلة أعماله بأن يتقاضى المدرب الجنوب إفريقي، كامل قيمة عقده في حال فسخ النادي الأهلي للعقد.

مصير موسيماني مع الأهلي 

ومن خلال الأنباء المتواترة، يبدو أن إدارة الأهلي لن ترضخ لمطالب وكيلة موسيماني المتغالية وأن الإدارة لا تشعر بالراحة في بقاء موسيماني خلال الآونة الأخيرة.

كما أكدت مصادر أن الأهلي بدا جديًا في البحث عن خليفة موسيماني، لكنه لن يضطر الى فسخ تعاقد المدير الفني قبل انتهاء عقده تمامًا.

من جانبها اختارت زوجة موسيماني ووكيلة أعماله مغادرة القاهرة إلى جنوب إفريقيا، معلقة أنه شعور رائع العودة إلى جنوب إفريقيا، ما يفتح باب التكهنات عن قرب رحيل موسيماني.

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