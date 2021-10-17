اغتياله هزيمة للجميع.. بابا الفاتيكان ينعي النائب البريطاني ديفيد أميس.. فيديو

أدان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الهجمات المروعة الأخيرة التي ضربت عدد من بلاد العالم، بما في ذلك الواقعة التي أثارت الرأي العام في بريطانيا وهي مقتل النائب ديفيد أميس في كنيسة اسكس، وبعث تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، واصفا الحادث البشع بأنه “هزيمة للجميع”.

ولوح بابا الفاتيكان للجمهور في ساحة القديس بطرس، بعد أن حيّاه على تصريحاته وبركاته اليوم الأحد، التي ألقاهما من نافذة في القصر الرسولي.

وقال البابا فرانسيس: “في الأسبوع الماضي، تم تنفيذ هجمات مختلفة، على سبيل المثال في النرويج وأفغانستان وإنجلترا، تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى” معبرا عن قربي من عائلات الضحايا.

وأضاف “أناشدكم، ، أن تتخلوا عن طريق العنف، الذي هو دائمًا طريق خاسر، هو هزيمة للجميع، ودعونا نتذكر أن العنف يولد العنف”

وجاءت تصريحات البابا ودعواته للسلام في يوم وقفة احتجاجية خاصة بالكنيسة للنائب ديفيد أميس.

وتوفي النائب المحافظ السير ديفيد أميس اليوم الجمعة بعد تعرضه للطعن حتى الموت في كنيسة أثناء محاولته مساعدة ناخبيه.

ويعتبر السياسي الشعبي - الذي فاز في الانتخابات العامة الأخيرة بهامش 14000 صوت - طُعن بالسكين 'عدة مرات' على يد قاتل يبلغ من العمر 25 عامًا.

واندفع مهاجمه إلى الكنيسة وطعنه حتى الموت بينما كان الناخبون يراقبون في رعب.

وكان نائب حزب المحافظين عن ساوثيند ويست، 69 عامًا ، يلتقي بالسكان المحليين في كنيسة بلفيرس الميثودية، في إيستوود رود نورث، لي-أون-سي، عندما حدث ذلك في الساعة 12.05 ظهرًا.

وعمل المسعفون على إنقاذ السياسي على أرضية كنيسة اسيكس لأكثر من ساعة، لكن لم يتم إنقاذه بعد الهجوم المروع.

وتحمل جريمة القتل أوجه تشابه مروعة مع مقتل النائبة العمالية جو كوكس، التي تم إطلاق النار عليها وطعنها عدة مرات خارج دائرة جراحتها في مكتبة محلية في بيرستال ، غرب يوركشاير ، في يونيو 2016 على يد إرهابي يميني.

ويعد السير ديفيد، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال،هو سابع عضو نيابي يُقتل ، والتاسع في التاريخ الذي يتعرض لهجوم مثل هذه الواقعة.

ولا يعرف ما إذا كانت السيدة أميس كانت في الكنيسة عندما قُتل زوجها.

وشاهد الناخبون المذعورون الذين ينتظرون رؤية النائب المخضرم ، وهو من مؤيدي البريكست المتحمسين والملكيين، في رعب واقعة اغتياله طعنا بالسكين.

وأكدت الشرطة وفاة السير ديفيد حوالي الساعة 3 مساءً من نفس اليوم، وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث.