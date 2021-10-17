بعد توجيهات الرئيس.. التأمينات تكشف عن الحد الأدنى للمعاشات

قال جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الرئيس السيسي شدد على أهمية حل أزمة المعاشات والتأمينات، متابعا: الرئيس السيسي الآن يقوم بمعالجة أخطاء السنوات الماضية.



وأضاف "جمال عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،، أن ملف المعاشات كان على مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي الماضية، وبالفعل استطاع الرئيس السيسي أن يقضي على مشاكل التأمينات من خلال إصدار قانون رقم 148 لعام 2019.

وأوضح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: أن قرار 148 ألزم الدولة بتسديد أموال التأمينات، من خلال قسط سنوي متزايد لمدة 50 عام، مسترسلا: القانون وضع حد أدنى للمعاشات يصلإلى 900 جنيه.

وأشار إلى أن القانون يحتوي على بند ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل سنوي، موجها حديثه للمواطنين: لا داعي للقلق والرئيس يولي الملف اهتمام واضح.

وشدد على أن نظام التأمينات هو من سيتحمل تكلفة رفع المعاشات.



