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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الجماهير.. شركة تذكرتي تكشف حقيقة السعر المتداول لتذاكر المباريات

أحمد عبادة مدير العمليات
أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي

‏أكد أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي، أنه سعيد بقرار عودة الجماهير لبطولة الدوري خلال الفترة القادمة، والتنسيق مع رابطة الأندية كان مبسطاً للغاية ولم نجد أي صعوبات في التعامل.

وأضاف عبادة خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنع ،سيتم السماح بحضور 2000 مشجع، الحجز عن طريق شركة تذكرتي، وبحجز ببطاقة المشجع، ومن قام بالتسجيل في أمم أفريقيا 2019 لن يحتاج للتسجيل من جديد".

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وواصل" التحديث الجديد فقط هو أن يكون المشجع المتواجد في المباراة قد حصل على لقاح فيروس كورونا، والدخول للإستاد سيكون مرتبط ببطاقة المشجع، وسيتم تغيير بطاقة المشجع لتتواكب مع الحدث حاليا".  

وتابع:  لم يتم تحديد أسعار تذاكر دخول المباريات خلال الفترة القادمة ولن تكون تذكرة الدرجة الثالثة بـ 150 جنيها كما أُعلن، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القادمة أمام الجميع عبر الصفحة الرسمية".


واختتم: الحصول على بطاقة مشجع، يتم عن طريق الموقع الرسمي لشكرة تذكرتي، ودفع قيمة البطاقة يكون إلكتروني، ويتم استلام التذكرة عن أقرب منفذ معتمد معش ركة تذكرتي".‏

شركة تذكرتي قرار عودة الجماهير فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا رابطة الأندية

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