برشلونة ضد فالنسيا .. فاتي وديباي يقلبان الطاولة على الخفافيش بالشوط الأول

تمكن فريق برشلونة من التقدم بهدفين لهدف أمام فالنسيا بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

افتتح نادي فالنسيا اهداف المباراة بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق خوسيه جايا الذي استغل ارتداد كرة من دفاع البارسا، ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن داخل شباك النادي الكتالوني.

وتمكن أنسو فاتي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 39 نفذها ممفيس ديباي سجل الفريق الكتالوني الهدف الثاني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 12 نقطة أيضاً.