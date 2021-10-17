عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة ضد فالنسيا .. فاتي وديباي يقلبان الطاولة على الخفافيش بالشوط الأول

صدى البلد

تمكن فريق برشلونة من التقدم بهدفين لهدف أمام فالنسيا بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

افتتح نادي فالنسيا اهداف المباراة بعد مرور 5 دقائق فقط، عن طريق خوسيه جايا الذي استغل ارتداد كرة من دفاع البارسا، ليطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن داخل شباك النادي الكتالوني.

وتمكن أنسو فاتي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 39 نفذها ممفيس ديباي سجل الفريق الكتالوني الهدف الثاني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 12 نقطة أيضاً.

ترشيحاتنا

شاهد أول ظهور لصفقة بيراميدز السادسة فى مباراة السكة الحديد

نهال طايل تستهل برنامجها بكلمات مؤثرة على الهواء |شاهد

اقتصاد الامارات .. مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

الميكانيكى بيقولك .. تعرف على مجموعة السوائل الخاصة بسيارتك

لعبة حاوريني يا كيكا.. ما نهاية اللف والدوران بين الأهلي وموسيماني ؟

أقسم عليَّ زوجي بعدم التكلم مع أمي فماذا أفعل؟ الإفتاء ترد| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

تعرف علي موعد النطق بالحكم فى قضية عقوبة شيكابالا

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

9 قتلى ومصابين.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط حافلة من حافة نهاية العالم

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ