فتاوى تشغل الأذهان| أقسم عليَّ زوجي بعدم التكلم مع أمي فماذا أفعل؟.. هل يجوز الصلاة بـ "جورب" لا يتعدى الكعبين؟ الإفتاء توضح

دار الإفتاء: على الزائر أن يستأذن قبل زيارة أحد أقاربه أو أصدقائه



حكم عمل العقيقة بالاستدانة .. الإفتاء توضح

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال كثيرين، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

أقسم علي زوجي بعدم التكلم مع أمي فماذا أفعل؟.. سؤال ورد للدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: إن الأمر بقطع الرحم وبعقوق الوالدين لا يجوز، وعليكِ أن تصلحي الأمور بين زوجكِ ووالدتكِ ولا تزيدها تعقيدًا.



وقالت دار الإفتاء، إن بر الوالدين والقيام على خدمتهما عند كبرهما والنفقة عليهما؛ سبب لدخول الجنة فكان بر الأم أعظم من الجهاد.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحافظة على بر الوالدين بصفة مستمرة أفضل الأعمال، مشيرة إلى أنه لا يفعل ذلك إلا الصديقون.



وتابعت: ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد، كما ورد فى أحاديث الرسول ومنها: ما رود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخارى.



دار الإفتاء: على الزائر أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه

قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزائر أن يستأذن قبل زيارته لأحد أقاربه أو أصدقائه، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 27].

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك: على الزائر حسن اختيار الوقت المناسب للزيارة ؛ فلا يكون في وقت راحة أو انشغال لأهل البيت ونحو ذلك، فإن لم يأذن له أهل البيت بالزيارة فليرجع عنها ، ولا كراهة في ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ.

هل يجوز الصلاة بـ "جورب قصير" لا يتعدى الكعبين؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز الصلاة بجورب قصير لا يتعدى الكعبين؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان السائل رجلا فله أن يصلى بدون شراب مطلقا.



وأضاف أمين الفتوى: أما بالنسبة للمرأة فهناك في هذه المسألة رأيان، واحد مبني على الاحتياط وهو رأى الجمهور ويقولون إن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة.



وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الرأي الأخر وهو عند الإمام أبو حنيفة فهو يرى أن كشف قدم المرأة في الصلاة لا يبطلها.



حكم عمل العقيقة بالاستدانة .. الإفتاء توضح

حكم عمل العقيقة بالاستدانة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ” ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة؟ "

من جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز عمل العقيقة بمال السلفة فهو حلال.



وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن العقيقة سنة وعدم أدائها لعدم المقدرة لا يأثم عليه الشخص ، ولكن إذا كان الفرد يرغب في عملها وقد استدان بالفعل فلا حرج في ذلك يذبح العقيقة ويرد الدين .



وأوضح أن كلمة يجوز معناها حلال شرعا ولا حرج في ذلك وذلك حتى لا يختلط الأمر على البعض.