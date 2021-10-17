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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. حزب الخضر يوافق على بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة

ألمانيا.. حزب الخضر
ألمانيا.. حزب الخضر يوافق على بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة

أعلن حزب الخضر في ألمانيا موافقته على بدء محادثات رسمية بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من شأنها تسريع خروج البلاد من استخدام الطاقة التي تعمل بالفحم والتوسع في الطاقة المتجددة.

ووقع مؤتمر للحزب المعني بالبيئة على توصية المفاوضين بإجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة يقودها أولاف شولتز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

وبذلك يكون الديموقراطيون الأحرار المؤيدون للأعمال التجارية، والذين عادة ما يتحالفون مع يمين الوسط، هم الشريك الثالث للائتلاف، ومن المتوقع أن تعلن قيادتهم موافقتها غدا الاثنين.

وقال الزعيم المشارك رئيس حزب الخضر روبرت هابيك، إن الائتلاف المقترح ربما يمثل "فوزا كبيرا للخضر ولألمانيا"، مضيفا أنه "في الحكومة القادمة، يمكن للخضر تحمل المزيد من المسؤولية في بلدنا أكثر من أي وقت مضى، سنكون بمثابة محركات للتحولات الكبرى".

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وأشار رئيس حزب الخضر إلى أن  الجدل حول شغل منصب وزير المالية في الحكومة المقبلة "ليس مفيدا".

وبشأن ترشيح رئيس الحزب الليبرالي كريستيان ليندنرو لتولي وزارة المالية، قال هابيك "لدينا تصورات مختلفة للغاية حول السياسة المالية، والتنافس موجود بلا شك.. ويجب أولا إثبات الثقة في أن ما يتم الاتفاق عليه، سيحدث، ويجب أن يثبت هذا أيضا في محادثات الائتلاف".

ويدعو اتفاق مبدئي بعد محادثات استكشافية أولية ألمانيا إلى تسريع وقف استخدام وقود الفحم، والذي من المقرر أن يتم بحلول عام 2038، وبشكل مثالي في 2030. وي

وعد هذا أحد مطالب الخضر الرئيسية، كما تعهد الحزب بالإسراع بوتيرة توسع ألمانيا "بشكل كبير" في توليد الطاقة المتجددة.

حزب الخضر المانيا الحكومة الألمانية أولاف شولتز الحزب الاشتراكي الديمقراطي

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