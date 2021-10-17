برلمانية: 30% من نساء مصر يتعرض للضرب المبرح على يد أزواجهن

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من تعديلات مشروع قانون العقوبات الذي يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، لأنه يتزامن مع خطة تعزيز مكانة المرأة، مؤكدة أن 30% من نساء مصر يتعرض للضرب المبرح على يد أزواجهن.

وأضافت أمل سلامة، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن تعديلات قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات تهدف إلى المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة ، مؤكدة أن الغرض من القانون ليس إدخال أحد الزوجين إلى السجن ولكن الغرض منع الضرب بين الأزواج وهذا التصرف الذي يسبب إيذاء للأسرة كلها.

وتابعت أن هناك 60 نائبًا وقعوا على مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، مؤكدة أن العقوبة تشمل الضرب المبرح والاصابات الكبيرة سواء جروح أو كسور ما يسبب الانقطاع عن اعمل 20 يوما، وليس مجرد الشجار العادي أو ضرب بالقلم أو البوكس .