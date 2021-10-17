نبيل معلول: اعتذرت عن قيادة منتخب موريتانيا.. وأملك عرضا آخر للعودة للتدريب

أكد نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس، أنه عقد جلسة مع أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، للتفاوض حول قيادة المنتخب الموريتاني.

وأشار معلول عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أنه اعتذر للمنتخب الموريتاني عن عدم قبول المهمة.

وأكد أنه يتفاوض حاليا بشكل متقدم مع أحد الفرق، ولن يفصح عنها سواء كانت نادي أو منتخب ولكنه بصدد إتمام هذه المفاوضات.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع اضافات آخرى منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

لكن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قانون "قيصر".

وكان معلول قد تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي، فجر إبراهيم، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.