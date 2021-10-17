ربنا يحرصك من العين.. أديب يعلق على حضور محمد صلاح حفل الأمير وليم|فيديو

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق فخره وسعادته بحضور اللاعب الدولي محمد صلاح نجم هداف نادي ليفربول وكابتن منتخب مصر حفل الأمير وليم.

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه :"الحفل ده بيحضره كريمة الكريمة في المجتمع الإنجليزي، وحاجة كده كبيرة اوي في إنجلترا".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أنه :"محمد صلاح بيرفع رأس مصر والعرب وفخر العرب المو اللي نبحبه ربنا يخليه يارب".

واكمل الاعلامي عمرو أديب، انه :"ربنا يحرصك من العين وتكبر ليا يا محمد يا صلاح ومو لبى دعوة الأمير وليم".

