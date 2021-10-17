معلول: أعاتب الكاف على مواعيد دوري الأبطال.. ومهمة الأهلي صعبة هذا الموسم

أكد نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس أنه يعاتب الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على مواعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه ليس مقبولاً أن تلعب الأندية الكبرى فور نهاية فترة التوقف الدولي مؤكدا أن اللاعبين عانوا من الإجهاد بسبب طول فترات السفر.

وأشار إلى أن مهمة النادي الأهلي صعبة هذا الموسم وستكون اصعب في الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأكد أن الترجي التونسي قدم بداية جيدة بالتعادل خارج ملعبه مع الاتحاد الليبي موضحا أن الترجي اقرب للتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكان اتحاد الكرة السوري قد تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع اضافات أخرى منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

لكن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قانون "قيصر".

وكان معلول قد تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي، فجر إبراهيم، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.