بمشاركة وليد الكرتي .. بيراميدز يهزم السكة الحديد 1-0 وديا

فاز فريق نادي بيراميدز بهدف دون مقابل سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، على ضيفه السكة الحديد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء المشاركة الأولى للنجم الدولي المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الجديد بعد وصوله للقاهرة حيث شارك لمدة ٦٠ دقيقة في اللقاء قبل استبداله.

ولعب بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط: إبراهيم حسن - وليد الكرتي - هشام محمد - عبد الله السعيد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال، باللاعبين، محمود صابر وعبد الله مجدي وناصر منسي وعماد ميهوب وصلاح الدين يحيى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي عزام التنزاني يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.