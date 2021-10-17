عبد الغني هندي: قضية الوعي تبدأ من الأسرة والتعليم |فيديو

قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، إن رسالة تكريم الدكتور احمد عمر هاشم كانت رسالة إلي كل العلماء وإلي كل العاملين في مجال الدعوة الوسطية التي تعبر عن الدين بالشكل الصحيح .

واضاف عبد الغني هندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن قضية الوعي مرتبطة ببناء الدولة المصرية مؤكدا أن الوعي قضية مجتمعية مكتملة وبالتالي لابد أن يشارك بها الجميع ، لافتا إلي أن قضية الوعي يجب أن تبدأ منذ التنشئة الأولي التي تقم بها الأسرة والمدرسة .

وأوضح عبد الغني هندي ، أن المجتمع الذى يريد أن يبني نفسه بصدق يجب أن يهتم بالوعي ، مؤكدا أن رسالة الأديان أتت لعمارة الكون بعقل الإنسان الذى يحافظ علي الطريق والبناء .