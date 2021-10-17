عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء مصفاة لتكرير البترول يؤدي للوصول لأكبر طاقة إنتاجية

البنزين
البنزين

أكد النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تصدير المواد البترولية للخارج وعدم الاكتفاء بتحقيق الاكتفاء الذاتي فقط لخفض فاتورة الاستيراد المنتجات، لافتا إلى أن المشروعات التنموية لها مردود إيجابي قوي علي الاقتصاد القومي للدولة.

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوسع في إنشاء مصفاة لتكرير البترول يؤدي إلى الحصول على اكبر طاقة إنتاجية تجلب النقد الأجنبي للدولة المصرية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية فى الإشراف الدائم علي المشروعات التنموية خاصة بمجال الطاقة، فضلا عن كونها تدفع بالعاملين إلي زيادة جهدهم وعملهم.

 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير ميدور الإسكندرية خلال منتصف العام القادم، سيمكننا من وقف انتاج بنزين 80، لافتا إلى أن العديد من الدول العالمية أوقفت إنتاج بنزين منخفض الجودة.

وأضاف “الملا” خلال كلمة ألقاها بالندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية، أن مشروعات تطوير مصافى التكرير  لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنوياً.

وأوضح وزير البترول خلال كلمته أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%.

وأشار “الملا” للزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة. 

استعرض الملا خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم  القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز ، حيث اوضح انه تم تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى472  مليار جنيه  بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 40٪؜.

واوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى ، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60% ، وقطاع الصناعة 12% ، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام ، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة .

وأشار وزير البترول أن المبادرة  التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز  الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي  وبيئي و اجتماعي .

وأوضح وزير البترول أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام  2020/ 2021  وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة ، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف  سيارة بإلاضافة إلى احلال 250  ألف  سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكد الملا انه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير و تحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمي والتي تم الانتهاء منها بالفعل و اعتمادها في مجلس الوزراء ، كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز.

وحول المحور الفني والتجاري أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب و تطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي، وفيما يخص المحور السياسي أكد الملا أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل  الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن.

وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل افروديت للاراضي المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز ، كما اشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به‏ ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط.

وأكد  ان ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس ٢٠٢١، واشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هى استغلال الطاقة كمحفز للسلام  وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز  من خلال للتعاون المشترك بالاضافة الى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة اقليميا.

فاتورة الإستيراد مجلس النواب صدى البلد القوى العاملة لجنة القوى العاملة المواد البترولية الاقتصاد القومي

ترشيحاتنا

السعودية.. النيابة تحذر من جريمة عقوبتها السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال

fan id.. رابطة الأندية تكشف تفاصيل عودة الجماهير إلى المدرجات.. فيديو

نبيل معلول: أداء الأهلي علامة استفهام ويجب أن يكون بايرن ميونيخ أفريقيا

بمشاركة وليد الكرتي .. بيراميدز يهزم السكة الحديد 1-0 وديا

الأوقاف: الغلق والفتح الخاص بالمساجد بقرار من لجنة أزمة كورونا|فيديو

هل يصطدم منتخب مصر بالجزائر في تصفيات المونديال؟.. تعرف على نظام التأهل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

الحكومة توجه تحذيرا لـ طلاب الجامعات بشأن لقاح كورونا.. فيديو

كلمة محمد صلاح في حفل إيرث شوت بحضور الأمير ويليام.. فيديو

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ