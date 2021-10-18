تعرف على إجراءات الطعن على القوانين من رئيس المحكمة الدستورية.. ويكشف مواصفات قاضي المحكمة وكيف يتم اختياره

حل اليوم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ضيفا في برنامج " الصدى" المذاع علي قناه اكسترا نيوز وتحدث عن العديد من المعلومات المرتبطة بالقضاء المصري نعرض لكم ابرزها :

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن يوم لقاء الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية كان تاريخي، مؤكدا أن هذا اليوم تتضح أهميته من مخرجات الاجتماع، ومنها تحديد يوم موحد أو عيد موحد للقضاء المصري، وبدأ تفعيل العنصر النسائي بالتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة .

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن جميع الأفراد يسمح لهم برفع دعوى إلى الدستورية العليا مباشرة للطعن في نص معين أو في قانون معين صادر من الدولة .

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العالم، تنقسم إلى نظامين، الأول؛ هو الرقابة السابقة، وتتبني فرنسا هذا النظام، والثاني؛ هو الرقابة اللاحقة، والذي تستخدمه مصر، وكلاهما له مزايا وعيوب، وتتضح أكثر في البيئة التي تمارس فيه.

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن المحكمة الدستوريات العليا اذا قضت بعدم دستورية النص لا يطبق النص من تاريخ صدوره ، مؤكدة انه ما تم وانتهي في ضوء قانون كان قائم يتمتع بالدستورية بالتالي تكف المحاكم وترفع يدها عن تطبيق هذا القانون.

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن دور المحكمة الدستورية العليا أن تقوم بالمراقبة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية وان تكون متناقضة فيما بينها وفض تنازع الاختصاص بين الهيئات والجهات القضائية وتفسير النصوص التشريعية .



