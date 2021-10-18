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رئيس التحرير
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برلمان

صبورة السيد: قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تؤكد حرص الدولة على صحة المواطنين

صدى البلد

أشادت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مناسب وذلك من ارتفاع أعداد المصابين ودخول فصل الشتاء.

 

وأكدت السيد، في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطنين وتهدف بشكل رئيسي من هذه القرارات إلى زيادة الحرص والوعى وتقليل احتمالية إصابة المواطنين بفيروس كورونا، حيث تصب فى مصلحة البلد وكل مواطن فى مصر.

وناشدت السيد ، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وذلك من ارتداء الكمامة والتعقيم بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة ، مفيدة أن وعي المواطنين عامل رئيسي في مواجهة فيروس كورونا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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