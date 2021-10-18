عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون إذن واعين.. علوم البحار يكشف تفاصيل اكتشاف كائن بحري غريب بالغردقة

بحر
بحر

كشف الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، تفاصيل اكتشاف غواصون لكائن بحري غريب في الغردقة.

 

وقال محمد عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إنه حيوان امبوبي وليس لديه أعين او أذن، متابعا أن هذا يعني انه ليس من حيوانات السطح ويعيش في الأعماق.

 

وأضاف الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أنه بدون أعين او أذن لانه يعيش بعيدا عن أشعة الشمس ويعتمد على حواس أخرى في الرؤية والسمع، لافتا الي أن غواصون صوروا هذا الكائن البحري الغريب في الغردقة.

 

وتابع الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أن هذا كائن من كائنات الأعماق ولم يرى من قبل، دراسة الأعماق مكلفة جدا. 

 

فيما توقع الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أن يكون هذا الكائن البحري الغريب ترك موقعه وبيئته في الأعماق وذهب للسطح عن طريق الخطأ.

 


 

محمد عبد الراضي علوم البحار بحري غريب اخبار التوك شو عمرو أديب

موضوعات متعلقة

لم يره أحد من قبل.. غواصون يشعرون بالرعب من كائن غامض في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

لمدة 6 أيام.. غلق شارع البحر الأعظم القادم من المنيب والمتجه لنفق عباس

طلب مهم من الصحة السعودية إلى المواطنين

بعد 12 يوما من مغامرة في الفضاء.. طاقم الفيلم الروسي يعود إلى الأرض.. فيديو

مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين

دعاء قبل النوم يحفظك من الكوابيس

14.6 % نموا بشحنات الأجهزة المنزلية الذكية في الصين خلال العام الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

الحكومة: قرارات رادعة للموظفين وطلاب الجامعات الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ