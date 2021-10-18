بدون إذن واعين.. علوم البحار يكشف تفاصيل اكتشاف كائن بحري غريب بالغردقة

كشف الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، تفاصيل اكتشاف غواصون لكائن بحري غريب في الغردقة.

وقال محمد عبد الراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إنه حيوان امبوبي وليس لديه أعين او أذن، متابعا أن هذا يعني انه ليس من حيوانات السطح ويعيش في الأعماق.

وأضاف الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أنه بدون أعين او أذن لانه يعيش بعيدا عن أشعة الشمس ويعتمد على حواس أخرى في الرؤية والسمع، لافتا الي أن غواصون صوروا هذا الكائن البحري الغريب في الغردقة.

وتابع الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أن هذا كائن من كائنات الأعماق ولم يرى من قبل، دراسة الأعماق مكلفة جدا.

فيما توقع الدكتور محمد عبد الراضي مدير معهد علوم البحار بالغردقة، أن يكون هذا الكائن البحري الغريب ترك موقعه وبيئته في الأعماق وذهب للسطح عن طريق الخطأ.



