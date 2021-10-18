زيادة حالات الإصابات والوفيات إثر الإصابة بـ كورونا في العديد من الدول حول العالم

شهدت العديد من دول العالم زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



ففي قارة أوروبا، أعلنت وزارة الصحة في ليتوانيا تسجيل 2002 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 368 ألفا و641 والوفيات إلى 5439 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 368 ألفا و651 حالة والوفيات إلى 18 ألفا و97 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في البرتغال تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و79 ألفا و806 حالات والوفيات إلى 2685.



وفي آسيا، أعلنت وزارة الصحة في فيتنام تسجيل 3193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 864 ألفا و 53 والوفيات إلى 21 ألفا و 194.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 338 ألفا و151 والوفيات إلى 1541.



وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 487 ألفا و853 والوفيات إلى 18 ألفا 359 حالة.



في سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 531 ألفا و648 حالات والوفيات إلى 13 ألفا و 484.



وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 32 ألفا 29 والوفيات إلى 40.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 116 ألفا و 665 والوفيات إلى 2658.



وفي القارة الإفريقية، سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا 25 حالة وفاة و414 إصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد، الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، إلى 88 ألفا و 612 حالات والعدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و 916 ألفا و 593 حالة.



وفي كينيا، سجّلت سلطات الصحة في البلاد 8 وفيات و 74 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في كينيا حتى اليوم 5 آلاف و223 حالة، وإجمالي الإصابات 252 ألفا و 33 إصابة.



وفي زامبيا، سجّلت سلطات الصحة في البلاد 16 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و 521 إصابة فيما لم تسجل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 3658.



وفي أمريكا الجنوبية، سجلت وزارة الصحة في تشيلي 1514 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 670 ألفا و 750 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 37 ألفا و 609 حالات.



وفي أمريكا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة في كوبا تسجيل 2197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 934 ألفا و 965 والوفيات إلى 8058. وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 918 ألفا و167 بعد تسجيل تعافي 2274 حالة جديدة.



أعلنت السلطات الصحية الجورجية أن البلاد تواجه الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / وأن الوباء يتفشى هناك.



وقال رئيس المركز الجورجي لمراقبة الأمراض والصحة العامة أميران جامكريليدز إن الموجة الخامسة من كورونا بدأت فى جورجيا، وإن الشىء المهم هو أن هذه الموجة بدأت من مستوى أعلى مما كان متوقعاً، ومن سوء الحظ أن الوضع الوبائي الصعب يتطور الآن، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية خلال الأيام الأخيرة أربعة آلاف حالة.



وأشارت السلطات الصحية إلى أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4581 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك اجمالى عدد حالات الاصابة فى جورجيا إلى 662334 حالة .



وأكد رئيس المركز الجورجى لمراقبة الأمراض والصحة العامة أن السبيل الوحيد لمكافحة وباء كورونا هو أن يلتزم المواطنون فى جورجيا بالاجراءات الاحترازية وأن يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا ، بالاضافة إلى إرتداء الكمامات