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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباسبور الصحي لكورونا.. تفاصيل التطبيق الجديد من وزارة الصحة والسكان

باسبور صحي
باسبور صحي

وجهت وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح.

و إرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

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تفاصيل التطبيق

تابعت الوزارة، أن الألوان تتمثل في اللون الأحمر ويفيد بأن الشخص لم يتلق أي جرعة من جرعات لقاح كورونا، واللون الأصفر يشير إلى حصول المواطن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أما بالنسبة للون الأخضر يشير إلى تلقي المواطن الجرعتين الخاصين بلقاح كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الاعتماد فقط على الباسبور الصحي الإلكتروني ولكن هناك طريقة أخرى وهي الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، متابعة أنه لا يمكن تزويرها أو غشها نظرا لوجود «السريال نمبر»، كما أنها تحمل «QR» كود به موعد التطعيم واسم اللقاح للتأكد أن الورقة أصلية.

Egypt Health Passport وزارة الإتصالات التعليم العالي الباسبور الصحي الإلكتروني الشهادات المؤمنة

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