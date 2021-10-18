الحكومة تصدر قرارات جديدة لترشيد الإنفاق العام 6 أشهر بسبب كورونا.. ونواب: مهمة وطالبنا بها مسبقا.. ويجب أن يكون هناك تحديد للأولويات

رشاد عبده: توفير الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة

عبد المنعم إمام: قرارات الحكومة بشان ترشيد الانفاق 6 شهور هامة وطالبنا بها مسبقا

عضو خطة النواب: ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق تحديد الأولويات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، قرارا بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ويتضمن القرار عدة آليات ستعتمد عليها الحكومة في تقيق ترشيد الإنفاق، أبرزها حظر التعيينات الجديدة والترقيات .

ويأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة.

ويتم العمل بالقرار لمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار تخفيض الموازنة العامة للدولة قرار جيد، لأن ترشيد الإنفاق هو عبارة عن عدم الصرف إلا في الأمور التي تتطلب ذلك، وضبط النواحي المالية في المجتمع.

وأضاف عبده، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن التأثير الناجم عن توفير الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة نتيجة توفير المصروفات.

وأوضح أن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سيكون صعبا، نتيجة النفقات الكثيرة والهامة المتواجدة على أجندة الموازنة العامة للدولة، مثل المرتبات والأجور والدعم على المواد الغذائية والمحروقات وغيرها البالغ 332 مليار جنيه، وفوائد الديون التي تمثل 77% من ميزانية الدولة المصرية.

وتابع: «باقي الموازنة تشمل الإسكان والطرق والخدمات والاستثمارات العامة وغيرها، لذلك من الصعب عمليا تطبيق قرار توفير النفقات العامة».

واختتم: «من الجيد أن يكون هناك اتجاه عام بتخفيض أو توفير النفقات من الموازنة العامة، لأن هذا سينعكس على عجز الموازنة وبالتالي سيتحسن الوضع الاقتصادي للدولة».

كما علق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارات الحكومة بشان ترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ، قائلا:" قرارات هامة طالبنا بها مسبقا قبل ظهور جائحة كورونا من أجل ظبط الدواعي المتعلقة بالشئون المالية في الدولة".



وأضاف إمام في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مثل هذه القرارات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، مشيرا إلى انه من المهم أن يتم العمل به فيما بعد كورونا، من اجل الاهتمام بالاحتياجات الأساسية سواء للوزارات أو للجماهير.



وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لن يكون هناك صعوبة في مسألة التنفيذ، حيث أنه على سبيل المثال مسألة التوظيف أصبحت غير موجودة بكثرة، كما أن إقامة المؤتمرات أيضا أصبحت غير ملحة خاصة مع التوسع في استخدام السوشيال ميديا.

وثمن النائب عبد المنعم إمام اجراء حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2021 مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة (50%)، موضحا ان لجنة الخطة والموازنة قد طالبت بتفيذه لأنه يهدر العديد من الأموال، وبالتالي سيساهم في تقليل جزء من النفقات.



قال النائب أحمد إبراهيم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ترشيد الانفاق الحكومي يكون عن طريق ضبط وتحديد الأولويات، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة قامت بمناقشة عدد من القوانين المتعلقة بهذا الامر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرهم.



وتابع إبراهيم في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك أصول للدولة غير مستغلة تقدر بالمليارات، حيث أن هذه الثروة المهدرة تسمى عدم ضبط انفاق، وهو ما يجب أن نلتفت إليه جميعا.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه على سبيل المثال شركات الغزل والنسيج، خسائرها تعدت 16 مليار و 200 مليون جنيه، على الرغم من كونها تمتلك أصول غير مستغلة تبلغ قيمتها 27 مليار جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هناك إعادة نظر في هذه الإشكالية.، خاصة في ظل وجود أزمة مالية على مستوى العالم بالتزامن مع جائحة كورونا.