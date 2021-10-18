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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحكومة تعلن عن منع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر المقبل.. ونواب: المهلة غير كافية لتطعيم المواطنين.. والقرارات تهدف للحفاظ على صحة المواطنين

صدى البلد

برلماني عن قرارات «أزمة كورونا»: لابد من تطعيم 70 % من المواطنين
إيرين سعيد: مهلة الحكومة لتلقي المواطنين اللقاح غير كافية 
صبورة السيد: قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تؤكد حرص الدولة على صحة المواطنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

واكد نواب البرلمان أهمية هذه القرارات والتي تهدف بشكل رئيسي من هذه القرارات إلى زيادة الحرص والوعى وتقليل احتمالية إصابة المواطنين بفيروس كورونا.


وحول هذا الموضوع قال النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وهي عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين رسميا بعد 15 نوفمبر، وعدم السماح أيضا بدخول أي مواطن غير مطعم للمنشآت الحكومية بداية من 1 ديسمبر، تهدف بشكل كامل إلى حث المواطنين وإسراع خطواتهم في التقديم للحصول على لقاحات فيروس كورونا،  للمواطنين في كل المحافظات.

 

وأضاف أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد"  أن الدولة تهدف إلى أن يكون 70% على الأقل من المواطنين متلقيين للقاح، وهذا لن يحدث بالوضع الحالي، وأنه بقياس نسبة المتلقين للقاح نجد أن من حصل على اللقاح لم تتجاوز 13%، وهو رقم ضعيف مقارنة بالجهود التي تقوم بها الدولة في توفير اللقاحات لمواطنيها في كل المحافظات.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن  قرارات الجنة العليا لإدارة ازمة كورونا، سوف تساهم بشكل كبير في تسجيل المواطنين لتلقي اللقاح، لأنه سيكون هناك تعطيل لمصالحهم.

ونوه النائب مصطفى أبو زيد أن الدولة في إطار اهتمامها بالصحة العامة للمواطنين وتدعيما لخطتها في التصدي لفيروس كورونا، عملت على توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، في كل محافظات مصر، وفي الأرياف ومراكز الشباب بحيث لا يكون هناك صعوبة في الأمر ويتم إنجازه بشكل سلس، والحصول على اللقاح دون أي عناء.

 

من جانبه قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن منع عدم الملقحين بالدخول للمنشأت الحكومية بدءا من ١ ديسمبر ، قرار جيد ولكنه سيصطدم بالواقع عند التنفيذ.

 

وأضافت سعيد في تصريحاتها ل صدى البلد إن النسبة الحاصلين على اللقاح لم تتجاوز ١٣% ، وبالتالي المهلة التي اعطتها الحكومة للمواطنين غير كافيه لحصول المواطنين على اللقاح، لان النسبة ستكون كبيرة.


وتسألت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان،  عن مدى  إمكانية توفير لقاحات كورونا للمواطنين خلال هذه الفترة، موضحة أنه كان يحب أن تكون الفترة اكبر من ذلك لاستيعاب هذا الكم من الاعداد، لان الفترة المقبلة ستشهد اقبال شديد على تلقي اللقاحات بعد قرارات الحكومة.

 

ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه ما زال هناك تخوفات لدى عدد من المواطنين من تلقي القاح، وهذا أمر يحب معالجته بالتوعية الصحيحة والبناءة، عن طريق  إطلاق حملة توعوية مكبرة عبر وسائل الإعلام ترفع الوعي بأهمية تلقي اللقاح في حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأشادت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مناسب وذلك من ارتفاع أعداد المصابين ودخول فصل الشتاء.

 

وأكدت السيد، في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطنين وتهدف بشكل رئيسي من هذه القرارات إلى زيادة الحرص والوعى وتقليل احتمالية إصابة المواطنين بفيروس كورونا، حيث تصب فى مصلحة البلد وكل مواطن فى مصر.

 

وناشدت السيد ، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وذلك من ارتداء الكمامة والتعقيم بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة ، مفيدة أن وعي المواطنين عامل رئيسي في مواجهة فيروس كورونا.
 

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