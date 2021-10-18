تويتش تؤكد عدم تسريب أرقام مرور مستخدميها في الاختراق الأخير

أكدت منصة Twitch تويتش لألعاب الفيديو عدم سرقة كلمات مرور مستخدميها في الاختراق الأخير الذي تعرضت له المنصة، والذى استهدف خدمة البث المباشر الخاصة بها.



وقالت منصة تويتش Twitch إنه بعد مراجعة المعلومات الموجودة في الملفات المكشوفة تم التأكد من أن الاختراق أثر فقط على جزء صغير من المستخدمين وكان التأثير ضئيلاً، حيث احتوت المعلومات المسربة في على مجموعة فرعية من تفاصيل الدفع لمنشئي البث.



وبحسب موقع Engadget التقني فإن منصة تويتش Twitch طمئنت العملاء مؤكدة أنها واثقة من ن أن الأنظمة التي تخزن بيانات اعتماد تسجيل الدخول المجزأة لم يتم الوصول إليها.



وشددت تويتش على أنه لم يتم الوصول إلى تفاصيل ACH/banking الخاصة بالمعلومات البنكية والمصرفية، حيث لم يتم كشف أرقام بطاقات الائتمان الكاملة.



وفي وقت سابق، كشفت منصة تويتش سابقًا أن شخصًا ما كان قادرًا على الوصول إلى خوادمها بسبب خطأ في تغيير التكوين، وكانت الشركة قد أصلحت المشكلة واتخذت تدابير لدعم أنظمتها.



وبيان لها كتبت Twitch: "نحن نتحمل مسؤوليتنا في حماية بياناتك على محمل الجد، ولقد اتخذنا خطوات لتأمين خدماتنا بشكل أكبر ، ونعتذر لمجتمعنا".

